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Адвокату Бишимбаева отказали в отводе судьи. Трансляция продолжилась

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Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

Защитнику подсудимого Куандыка Бишимбаева Ерлану Газымжанову отказали в отводе судьи, который адвокат заявил сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

Сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд.

Однако суд отказал в отводе судьи.

В своем Telegram-канале Верховный суд сообщил, что отвод рассмотрен судьей этого же суда С. Тасымбетовым без участия присяжных заседателей и судьи Кульбаевой.

"По итогам рассмотрения отвода, постановлением суда отвод судьи, заявленный стороной защиты, был отклонен. Рассмотрение дела было возобновлено. Данное постановление обжалованию и опротестованию не подлежит", - говорится в сообщении суда.

За процессом в режиме онлайн можно следить в материале по ссылке.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082944-advokatu-bishimbaeva-otkazali-v-otvode-sudi/

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