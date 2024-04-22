Ксения Собчак прилетела на суд по делу Бишимбаева в Астане

На заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева в Астане сегодня, 22 апреля, неожиданно появилась российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, передает корреспондент NUR.KZ.

В 14:30 суд по делу Куандыка Бишимбаева продолжился в прямом эфире - пока судья Айжан Кульбаева зачитывала решение по ходатайству по делу адвокатов Бишимбаева, камеру перевели в зал. Среди участников процесса оказалась Ксения Собчак в костюме и темных очках.

Ксения Собчак (за адвокатами потерпевших). Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Напомним, что на сегодняшнем заседании представителей СМИ вновь пустили в зал. Отметим, что 10 апреля журналистам запретили освещать процесс из зала суда, так как до этого в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей.

Еще сегодня выяснилось, что сотрудники КНБ не смогли обойти код-пароль с телефона Куандыка Бишимбаева. К слову, на прошлом судебном заседании должны были исследовать телефон экс-министра, однако подсудимый отказался дать суду пароль от него.

Напомним также, что после предыдущего судебного заседания стало известно о возбуждении уголовного дела по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой - ее взяли под охрану.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Бишимбаев вину не признает.