"Всему должны быть пределы": глава коллегии адвокатов сделал заявление по делу Бишимбаева

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев призвал не обсуждать публично адвокатов, участвующих в деле Куандыка Бишимбаева. Он анонсировал заседание по этому вопросу, передает NUR.KZ.

Глава Республиканской коллегии адвокатов Айдын Бикебаев призвал коллег прекратить публично обсуждать защитников, участвующих в суде по делу Куандыка Бишимбаева.

"Призываю адвокатов прекратить публичное обсуждение своих коллег, участвующих в деле Бишимбаева. Эти действия могут нарушать кодекс профессиональной этики. Всему есть и должны быть пределы. Каждый адвокат должен заботиться о репутации адвокатуры.

Президиум Республиканской коллегии адвокатов в ближайшие дни проведет специальное расширенное заседание с участием руководителей территориальных коллегий адвокатов по всем вопросам, связанным с этим делом", – пишет Бикебаев в Facebook.

Напомним, на заседании 11 апреля один из адвокатов Бишимбаева Ерлан Газымжанов заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало ее разрешение зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако в отводе было отказано.

15 апреля судья Кульбаева была вынуждена прервать заседание из-за действий защитника Бишимбаева. В тот день адвокаты экс-министра несколько раз возражали судье.

17 апреля Газымжаному на заседании сделали замечание после того, как он намеренно сфальсифицировал переписку Нукеновой, чтобы показать "пример, как можно эту переписку сделать".

Добавим, на вчерашнем заседании судья заявила о скором окончании судебного следствия – далее стороны перейдут к прениям. Перед этим подсудимый Бишимбаев отказался назвать пароль от своего телефона.

Также вчера в качестве свидетеля выступил врач-неонатолог Ерсултан Сарсенбаев, которому в день смерти девушки звонил Бахытжан Байжанов. Сам Бишимбаев рассказал, почему в VIP-кабинке заведения, где скончалась Нукенова, не было ее отпечатков пальцев.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата Бишимбаева, в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.