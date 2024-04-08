Как себя вел Бишимбаев в момент задержания: записи с видеожетонов полицейского показали в суде

В суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой показали записи с видеорегистратора полицейского, которые были сделаны во время задержания Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

На процессе сегодня был допрошен свидетель инспектор службы полка патрульной полиции департамента Астаны Максим Марченко. Позднее были просмотрены записи с его видеорегистратора.

Далее суд просмотрел видеозапись с его полицейского жетона – на кадрах видно все, что происходило в ресторане "Бау" с момента, когда пришли туда полицейские.

На кадрах – момент задержания Куандыка Бишимбаева. Также зафиксировано, как он себя в тот момент ведет себя.

Во время задержания Бишимбаев заявляет, что виноват.

"Ребята, пожалуйста, я очень прошу, я виноват, я знаю, обувь дайте, обувь, пожалуйста, я босиком стою", – говорит Бишимбаев.

Полицейский отвечает, что "сейчас разберется". Ему сообщают, что сейчас "все будет - и носки, и обувь". Видеорегистратор снимает зал "Бау". Слышно, что Бишимбаев плачет и говорит, что с Салтанат ругался до утра.

У него уточняют, его ли ресторан и живет ли он здесь, на что Бишимбаев отвечает, что не живет здесь. На вопрос о том, законная ли его супруга Салтанат, отвечает, что брак исламский.

Также на видео показан фрагмент, где Куандык Бишимбаев говорит со слезами на глазах: "Мы ругались, я ее побил, это правда, а потом утром она уснула, приехал Бахытжан, она спала, храпела, ну она спала, я не знаю, мы ругались до утра – до 7, до 8 утра".

Далее тон резко сменяется, он четко уже и спокойно говорит: "Мы поругались, бытовая ссора, я ее побил. Потом легла на диван, она была пьяная, и я не мог отвезти ее домой".

Между тем, адвокат потерпевших заявляет, что в первичных показаниях после разъяснения "правила Миранды" Бишимбаев ни разу не упомянул, что потерпевшая Нукенова четыре раза упала и ударилась головой об унитаз или об пол.

"Он только сообщил, что подверг ее избиению, а о том, что она падала и головой ударялась об пол и унитаз – такого сообщения не было. Спустя 4 месяца, как он подготовился уже к даче показаний, только в зале судебного заседания он придумал такую историю", – говорит адвокат.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

Также на суде выступил брат Салтанат Нукеновой, который рассказал о том, как девушка и Бишимбаев познакомились, и о том, что происходило в день убийства. Айтбек Амангельды рассказал, что Салтанат 8 раз пыталась уйти от гражданского супруга.

Один из свидетелей рассказал, как удалялись записи с камер наблюдения в "Гастроцентре" по просьбе Бишимбаева. Еще одна свидетельница по делу сообщала, что "Гастроцентр" осматривала служба госохраны.

Другой свидетель отметил, что Бишимбаев после убийства находился с ножом. А бывший водитель матери подсудимого рассказывал, как он перевозил телефон девушки.

Кроме того, дал показания сам подсудимый, он заявил, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали.

Помимо этого, судья сделала замечание прокурору, сказав, что та перешла на крик, обращаясь к подсудимому.

Также Бишимбаев рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат. Адвокаты подсудимого пытались приобщить к делу фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив.