"Пульса не чувствую": запись того, как реанимировали Салтанат до приезда "скорой", включили в суде

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняют экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе судебного заседания включили запись звонка в "скорую" помощь. На ней обратившийся называет адрес ресторана "BAU" и просит отправить туда человека.

- Подождите, реагирует?

- Без сознания, рядом муж.

- Муж пусть проверит дыхание, грудная клетка поднимается?

- Не знаю, не знаю дышит ли она.

- Грудь поднимается? есть дыхание? два пальца на шею положите, проверьте… Два пальца положите на шею, пульс есть? Потому что если пульса нет, сейчас будем реанимировать.

- Пульса не чувствую я.

Далее в разговоре с диспетчером обратившийся поясняет, что пациент - женщина 32 лет. После сотрудник "скорой" предлагает оказывать помощь до приезда бригады. На это мужчина заикаясь отвечает: "Давайте".

- Что случилось?

- Не знаю я.

- Упала, ударилась?

- Нет.

- Вы будете реанимировать или муж, подойдите.

- Нет, нет, брат рядом.

- Телефон на громкую переведите, положите возле брата, лишние люди отойдите. Брат и вы подойдите к женщине сбоку, оголите грудную клетку. Теперь внимательно слушайте - положите левую руку на центр грудной клетки, правую сверху, пальцы в замок, руки прямые и начинаем быстро и жестко давить 30 раз на глубину 5 сантиметров. Я буду считать, вы будете давить... Откройте рот пострадавшему, положите платочек. Сделать два вдоха в полость ротовую, один вдох - рот убираем, делаем второй вдох.

- Зубы застыли у нее.

- Открыть не можете рот?

- Нет, не может.

- Тогда начинаем дальше качать. Ставьте руку опять на середину грудной клетки в замок начинаем давить.

Далее диспетчер несколько минут отсчитывает количество надавливаний.

- Два пальца на шею, пульсация?

- Не чувствую я.

- Дыхание есть, грудная клетка поднимается?

- Нету, нету.

- Бригада едет, давайте дальше качать до приезда скорой.

- Сейчас, сейчас.

- Если вы устали, поменяйтесь, не устали?

- Устал.

- Поменяйтесь, муж пусть сядет.

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева была зачитана запись в блокноте Бишимбаева, сделанная, по словам его адвокатов, Нукеновой. Это доказательство со стороны защитников Бишимбаева удивило судью.

Помимо этого, Бишимбаев заявил, что обращался к ясновидящей по вопросам бизнеса. Также он пояснил, почему позвонил ясновидящей, а не в "скорую".

Также адвокаты Бишимбаева ходатайствовали о вызове в суд еще нескольких свидетелей. На это адвокат стороны потерпевших заявил, что над затягиванием этого процесса "смеется весь мир"

Во время судебного заседания Бишимбаев также ответил, требовалась ли ему самому психологическая помощь. После Куандык Бишимбаев ответил, зачем тащил Нукенову за волосы в ресторане.

Помимо этого, на заседании суда по делу Куандыка Бишимбаева адвокат стороны потерпевших зачитал отрывок допроса подсудимого после задержания на месте смерти Салтанат Нукеновой. Бишимбаев рассказал о состоянии Салтанат перед смертью.

Также, отвечая на вопросы, Бишимбаев рассказал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана. В ходе судебного заседания Бишимбаев вновь не признал вину, несмотря на видео истязаний, показанные в суде.

После Бишимбаеву озвучили в суде вопросы от присяжных.

Также сегодня в суде выступила двоюродная сестра Салтанат - Айнур Нукенова. Она рассказала о жизни погибшей и Бишимбаева. Также двоюродная сестра поделилась подробностями второго никах между Бишимбаевым и Салтанат.

Помимо этого Айнур Нукенова рассказала в суде, когда в последний раз видела Салтанат живой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.