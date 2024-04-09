Суд над экс-министром Бишимбаевым: онлайн-трансляция заседания

В Астане продолжают судить бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева по обвинению в истязании и убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, передает NUR.KZ.

Заседание суда транслируется в прямом эфире на официальном YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, что вчера судья озвучила Куандыку Бишимбаеву вопросы от присяжных. Они хотели знать, была ли кровь на одежде Нукеновой, есть ли у него документальное подтверждение наличия психических болезней или алкогольной зависимости у Салтанат.

Также Бишимбаев отвечал, почему он не дал Нукеновой уехать из ресторана в ту ночь.

После этого были допрошены несколько свидетелей. Так, сестра погибшей рассказала о жизни Нукеновой и Бишимбаева, она также раскрыла подробности второго никах, описала изменения в поведении девушки, а также рассказала, как узнала о смерти Салтанат.

Далее выступил врач скорой помощи, который первым осматривал тело погибшей. Он ответил на вопрос о том, была ли Нукенова беременна.

Кроме того, вчера в зале суда прослушали разговор Байжанова и диспетчера скорой помощи в момент вызова бригады, а после показали записи с видеожетонов полицейского в момент задержания Бишимбаева.

При этом судья вновь спрашивала Бишимбаева о том, признает ли он вину после допросов и исследования различных материалов. Он ответил, что вину в истязании и умышленном убийстве с особой жестокостью не признает.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.