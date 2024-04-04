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Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

В Астане началось очередное заседание суда по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в онлайн-формате на YouTube-канале Верховного суда РК.

Напомним, вчера в суде дал показания подсудимый Куандык Бишимбаев. Он описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана BAU и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео. Гособвинитель описывал, что происходило на записи.

Далее было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также прокурор показывал кадры с записей камер видеонаблюдения в ресторане BAU, где видны синяки на лице Салтанат Нукеновой. А под конец дня все же были продемонстрированы сами моменты избиения девушки.

Убийство Салтанат Нукеновой

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - родственника Бишимбаева, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2078606-sud-nad-eks-ministrom-kuandykom-bishimbaevym-onlayn-translyatsiya/

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