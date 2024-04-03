"Пальто тебе уже не нужно": что говорил Бишимбаев Нукеновой до смерти

В столичном суде по делу Куандыка Бишимбаева присяжным показали видео с камер в ЦКЗ "Казахстан", где Бишимбаев был с Салтанат Нукеновой на концерте в день ее смерти, передает корреспондент NUR.KZ.

На большинстве видеозаписей из ЦКЗ "Казахстан" разговор между Бишимбаевым и Нукеновой разобрать сложно из-за сильного шума, поэтому прокурор зачитал стенограмму одного из моментов, когда камеры зафиксировали обоих возле гардероба.

"Бишимбаев: "Правду надо говорить". Нукенова: "Не позорься". Бишимбаев: "Ты уже опозорена". Далее Нукенова говорит, что не знает, где ее номерок. Бишимбаев: "Подари им это пальто, оно тебе уже не нужно", – зачитал прокурор.

Адвокаты Бишимбаева заявили, что в материалах дела нет фраз о пальто, а сам подсудимый отметил, что не говорил фразу "оно тебе не нужно".

"Речь шла, что она не могла найти номерок, потом нашла его в сумке, я сказал - оставь, подари им. У нее есть точно такое же пальто черного цвета, и есть белого цвета. Черное она сдала в химчистку", – сказал он.

Судья при этом подчеркнула, что присяжные сами сделают выводы о речи на видеозаписях, просмотрев представленные видео.

Напомним, сегодня в Астане продолжается судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляцию в прямом эфире ведет Верховный суд РК.

Прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана "Бау" и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат попросили не показывать публично фото и видео.

Позже прокурор описал, что происходило на записи.

Кроме того, после перерыва адвокат второго подсудимого Байжанова выступил с просьбой рассадить его с Бишимбаевым. По словам защитника, между ними произошла перепалка.

Отметим, что в первой половине дня Бишимбаев описывал события дня перед смертью девушка и рассказывал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане "Бау".

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Куандык Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. По словам подсудимого, некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама. Однако он заявил, что позже все же разозлившись нанес ей несколько ударов.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.