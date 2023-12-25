"Никакого примирения не было и не будет": адвокат семьи Салтанат Нукеновой высказалась о деле

Казахстанский адвокат Жанна Уразбахова, которая представляет интересы потерпевшей стороны в деле об убийстве Салтанат Нукеновой, впервые публично высказалась о ситуации, передает NUR.KZ.

О ходе громкого дела Жанна Уразбахова написала на своей странице в Facebook. По ее словам, с момента гибели Салтанат Нукеновой они с коллегой Игорем Вранчевым никак не комментировали дело.

"Представители МВД и генеральная прокуратура на своих брифингах давала информацию журналистам, мы это не комментировали.

Мы также не комментировали, что с первого дня, со стороны некоторых блогеров и журналистов, было множество слухов, домыслов и версий.

В память о Салтанат, не будем и дальше обращать внимание на всю эту грязь. Но, считаю важным, что никакого примирения не было и не будет. Это принципиальная позиция семьи Салтанат", – заявила она.

При этом адвокат объяснила, почему расследование ведется так долго.

"Многие спрашивают, зачем так долго расследовать, итак, мол все понятно. Объясняю, любые дела по преступлениям такой категории (против личности) требуют проведения множества экспертиз. Даже в том случае, если убийца был задержан на месте совершения преступления. Помимо экспертиз, следствие обязано доказать вину человека. Это все делается следственным путем, допросы, очные ставки, сбор доказательств, анализ видеозаписей, детализации телефонных звонков, переписок, передвижений", – сообщила Уразбахова.

По ее словам, в настоящий момент проведено более 10 судебных экспертиз, несколько еще находятся в работе. Дело расследуется по пункту 5, части 2, статьи 99 УПК РК (убийство, совершенное с особой жестокостью).

"Наказывается вышеуказанное преступление лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. Как только следствие подойдет к концу, следователь вынесет окончательную квалификацию в отношении подозреваемого лица. Это делается уже на основе всех экспертиз, собранных по делу доказательств, свидетельских показаний. После чего следователь выносит уведомление об окончании досудебного расследования и дает время сторонам на ознакомление с материалами уголовного дела.

По результатам ознакомления, защитники готовят свои ходатайства. После их рассмотрения принимается решение, возобновлять ли дело для проведения дополнительных следственных действий или же дело направляется в прокуратуру. Прокурор еще раз проверяет дело и решает, направлять его в суд или возвращать дело для дополнительного следствия. Как видите, это долгий процесс. Нюансов множество", – пояснила адвокат.

Также она отметила, что еще один вопрос, который волнует общественность, учтут ли предыдущую судимость Бишимбаева при вынесении решения.

"Конечно! Напомню, подозреваемый был осужден за тяжкое коррупционное преступление. Так как срок наказания подозреваемого по первой судимости до конца не отбыт, судимость еще не снята, при этих обстоятельствах, убийство Салтанат, расценивается как опасный рецидив. Все это расценивается как отягчающее обстоятельство.

По уголовному кодексу, есть ряд обстоятельств, которые расценивают как отягчающие. Например, особая жестокость, или алкогольное опьянение, ну и собственно рецидив преступления. Все это, суд должен расценивать как отягчающие вину подсудимого обстоятельства.

Хочу еще уточнить, что по особо тяжким преступлениям, подсудимый имеет право требовать суда присяжных. Такое развитие событий тоже возможно", – добавила Жанна Уразбахова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев – он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

При этом позже журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви.

Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.

Также на прошлой неделе официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.