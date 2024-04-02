Супруга бизнесмена Раимбека Баталова высказалась о слухах вокруг Салтанат Нукеновой

Супруга известного бизнесмена Раимбека Баталова Ленара прокомментировала слухи вокруг ее семьи, появившиеся после вчерашнего судебного заседания по делу Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ.

Супруга бизнесмена Раимбека Баталова Ленара Баталова рассказала в Instagram, что ей приходят многочисленные сообщения после вчерашнего судебного заседания по делу Куандыка Бишимбаева.

"Такое ощущение было, что рассматривается не дело в суде, а идет передача "Пусть говорят". Я даже не стану комментировать те безосновательные и бредовые высказывания, которые затронули честь и достоинство моей семьи. Я просто хочу пожелать родным и близким Салтанат сил, терпения и веры в то, что с поддержкой всей страны справедливость восторжествует", – сказала женщина в видеообращении.

Вчера Бишимбаев в суде Астаны рассказал, когда, по его мнению, в их отношениях с Салтанат Нукеновой начались проблемы. По словам подсудимого, через несколько дней после одной из ссор погибшая сказала ему, что у него в кабинете было фото человека, с которым она несколько лет якобы имела любовные отношения.

"Он на 20 лет старше ее, четверо детей, известный в Казахстане человек", – говорил Бишимбаев, добавив, что звали этого мужчину Раимбеком.

По информации на сайте Параграф "Юрист", Ленара Баталова – супруга Раимбека Баталова, известного бизнесмена и главы Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по данным "Атамекена" – и.о. председателя правления).

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата Бахытжана Байжанова – в укрытии преступления.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Вину Бишимбаев не признал.

Вчера подсудимый выступил с речью. Он сказал, что "не рассчитывает на прощение", отметив, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

На судебном процессе мать погибшей Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Также вчера Куандык Бишимбаев рассказал, как впервые познакомился с Салтанат.

Был озвучен и момент, когда он, судя по показаниям, требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. Он также рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат, и заявил, что поднимал руку на Нукенову всего пару раз, и не считает "побои систематическими".