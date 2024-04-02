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Супруга бизнесмена Раимбека Баталова высказалась о слухах вокруг Салтанат Нукеновой

Опубликовано:

Ленара Баталова
Ленара Баталова. Фото: instagram.com/batalova_lenara

Супруга известного бизнесмена Раимбека Баталова Ленара прокомментировала слухи вокруг ее семьи, появившиеся после вчерашнего судебного заседания по делу Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ.

Супруга бизнесмена Раимбека Баталова Ленара Баталова рассказала в Instagram, что ей приходят многочисленные сообщения после вчерашнего судебного заседания по делу Куандыка Бишимбаева.

"Такое ощущение было, что рассматривается не дело в суде, а идет передача "Пусть говорят". Я даже не стану комментировать те безосновательные и бредовые высказывания, которые затронули честь и достоинство моей семьи. Я просто хочу пожелать родным и близким Салтанат сил, терпения и веры в то, что с поддержкой всей страны справедливость восторжествует", – сказала женщина в видеообращении.

Вчера Бишимбаев в суде Астаны рассказал, когда, по его мнению, в их отношениях с Салтанат Нукеновой начались проблемы. По словам подсудимого, через несколько дней после одной из ссор погибшая сказала ему, что у него в кабинете было фото человека, с которым она несколько лет якобы имела любовные отношения.

"Он на 20 лет старше ее, четверо детей, известный в Казахстане человек", – говорил Бишимбаев, добавив, что звали этого мужчину Раимбеком.

По информации на сайте Параграф "Юрист", Ленара Баталова – супруга Раимбека Баталова, известного бизнесмена и главы Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (по данным "Атамекена" – и.о. председателя правления).

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата Бахытжана Байжанова – в укрытии преступления.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление. Вину Бишимбаев не признал.

Вчера подсудимый выступил с речью. Он сказал, что "не рассчитывает на прощение", отметив, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

На судебном процессе мать погибшей Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Также вчера Куандык Бишимбаев рассказал, как впервые познакомился с Салтанат.

Был озвучен и момент, когда он, судя по показаниям, требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. Он также рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат, и заявил, что поднимал руку на Нукенову всего пару раз, и не считает "побои систематическими".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077766-supruga-biznesmena-raimbeka-batalova-vyskazalas-o-sluhah-vokrug-saltanat-nukenovoy/

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