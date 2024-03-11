Бишимбаев в суде заявил, что не признает вину

В Астане проходят предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены. Подсудимый не признает вины, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

"Суть обвинения мне понятна, вину я не признаю", - сообщил он.

Ранее прокурор рассказала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой. По словам гособвинителя, ссора между Бишимбаевым и девушкой началась на концерте, а затем Бишимбаев стал избивать девушку, а также начал ее душить, отчего она потеряла сознание.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.