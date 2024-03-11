Адвокат Бишимбаева попросила вернуть прокурору дело об убийстве Нукеновой

В Астане проходят предварительные слушания по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, об этом сообщает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Адвокат Бишимбаева Назкен Кусаинова заявила в суде, что действия ее подзащитного "незаконно переквалифицировали и дополнительно вменили еще одну статью". По ее словам, суд должен вернуть дело прокурору. Она попросила рассмотреть ходатайство защиты о неправильной квалификации дела.

Также, по ее словам, органом досудебного расследования не выполнены ряд пунктов УПК. Защитник добавила, что прокуратура также не устранила нарушения, выявленные защитниками Бишимбаева.

"Они остались безмолвны. По сути, никакого надзора за уголовным преследованием по делу не было. Следствие даже не потрудилось вручить копию обвинительного акта адвокатам", - заявила адвокат.

Она заявила, что одно и то же деяние квалифицировали по двум статьям.

"Что, по мнению следствия, было истязанием с особой жестокостью по данному уголовному делу? Если истязания, то в чем они выражались? Если особая жестокость при телесных повреждениях Нукеновой - это гематомы давностью 3-4 недели и другие телесные повреждения в виде кровоподтека, ссадин, перелома носа, то по каким основаниям следствие пришло к мнению, что это особая жестокость? Одно и то же деяние квалифицировано следствием по двум разным статьям.

Нанесение неоднократных ударов при избиении, в которое вылилась данная ссора, с учетом возникновения внезапности возникшего между ними конфликта, не дает оснований для квалификации действий как убийство, совершенное с особой жестокостью", - сообщила Назкен Кусаинова.

Адвокат заявила, что требовала от следствия ряд экспертиз, в том числе, и анализа видеозаписей в здании, где погибла Нукенова, а также приобщить запись вызова скорой помощи на место происшествия.

"На основании изложенного в целях защиты прав и свобод Бишимбаева, уважаемый суд, прошу на стадии предварительного слушания возвратить прокурору материалы уголовного дела для устранения нарушений УПК, которые не могут самостоятельно быть устранены судом. Суд также лишен возможности организовать главное судебное разбирательство, а также определить его пределы. Либо прекратить уголовное преследование подзащитного по пункту 5 части 2 статьи 99 ("Убийство" - прим.ред.) и пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (" Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев" - прим.ред.), - заявила Назкен Кусаинова.

Она также заявила, что адвокаты просили опросить подругу Салтанат Нукеновой и привлечь к уголовной ответственности подруг девушки, заявивших, что видели следы телесных повреждений на теле Салтанат, за недонесение о преступлении.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Также ранее адвокат рассказывал, что собой представляет суд присяжных.