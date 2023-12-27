"Не собираюсь его обелять": отец Бишимбаева прокомментировал убийство Салтанат Нукеновой

Экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев прокомментировал убийство Салтанат Нукеновой, в котором подозревают его сына – Куандыка Бишимбаева, передает сайт телеканала КТК.

"За содеянное мой сын должен понести справедливое наказание соразмерно содеянному. Как отец я очень переживаю за сына, но не собираюсь его обелять. Ни в какие высокие кабинеты не ходил и не хожу. Он хотел строить с ней семью, они собирались дальше жить. Они начали делать в квартире ремонт, чтобы перестроить гардероб, увеличить его для Салтанат. Они оба хотели полноценной семьи с детьми. Что произошло в тот страшный день 9 ноября, мы сами не знаем", – цитирует Валихана Бишимбаева телеканал.

Министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что следствие дожидается результатов последней, 12-й, криминалистической экспертизы.

"Относительно недавно поступила еще 12-я экспертиза. Мы сейчас по ней соответствующую работу, наш Центр судебной экспертизы проводит. Я вам скажу сразу, что, в соответствии с законодательством, экспертиза может осуществляться сроком до 30 суток. Как будет закончено, мы в установленном порядке отправим заключение в МВД", – сказал он.

Источник: КТК

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

11 ноября с молодой женщиной простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Позже полиция изъяла материалы с камер наблюдения в ресторане, где произошло убийство. Тем временем родные Салтанат потребовали привлечь в ответственности брата Куандыка Бишимбаева.

О трагедии высказался президент Касым-Жомарт Токаев - он поручил держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой. А вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сообщил, что точное время смерти молодой женщины будет известно после заключения медэкспертизы.

В конце ноября замгенпрокурора Жандос Умиралиев рассказал, что в отношении Бишимбаева возбуждено уголовное дело по убийству, совершенному с особой жестокостью.

Позже журналисты сообщали, что в соцсетях появились скриншоты якобы переписки Куандыка Бишимбаева с супругой. Как следует из переписки, предположительно, экс-министр просит Салтанат вернуться и признается ей в любви. Глава МВД в ответ на это пообещал провести проверку.

На прошлой неделе официальный представитель Минюста Талгат Уали рассказал, какие следственные действия проводятся по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

К слову, адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.