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Суд принял решение по ходатайствам по делу Бишимбаева

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: facebook.com/KuandykBishimbayev

В Астане продолжилось предварительное слушание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня суд вынес решение по ходатайствам защиты Бишимбаева. Ранее адвокаты потерпевшей стороны просили отказать в ходатайствах защитников, в которых они просили исследовать телефоны Нукеновой, а также провести следственный эксперимент, не приобщать некоторые материалы дела и сделать запрос в КНБ о том, выезжала ли пара за границу.

Судья оставила ходатайства без удовлетворения.

Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство защиты Бишимбаева о проведении суда с участием присяжных.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – вторая супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Он же и стал подозреваемым в избиении и в последствии – в убийстве.

Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась женщина. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В конце декабря о деле высказался отец Куандыка Бишимбаева экс-депутат мажилиса Валихан Бишимбаев.

Между тем адвокаты потерпевшей стороны, ссылаясь на слова родных Салтанат, заявили, что о примирении сторон не может быть и речи.

Ранее брат погибшей заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля после информации о передачи дела в суд в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Вчера прокурор зачитала, что происходило в день убийства Салтанат Нукеновой.

Сам Бишимбаев заявил, что обвинение ему понятно, но свою вину он не признает. Кроме того, он попросил, чтобы его судили присяжные.

А его адвокат и вовсе попросила вернуть дело прокурору для устранения нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2067054-sud-prinyal-reshenie-po-hodataystvam-po-delu-bishimbaeva/

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