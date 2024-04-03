Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым: онлайн-трансляция

В Астане продолжается судебное заседание по делу о смерти Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых ее муж Куандык Бишимбаев и его брат, передает NUR.KZ.

Заседание транслируется в прямом эфире на странице Верховного суда РК.

Напомним, на прошлом заседании, 1 апреля, Куандык Бишимбаев рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Рассказал он и о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Он также заявил, что "не рассчитывает на прощение", отметив, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Во время выступления Бишимбаева мать погибшей Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Помимо этого во время суда был озвучен и момент, когда Бишимбаев, судя по показаниям, требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали. Он также рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат и заявил, что поднимал руку на Нукенову всего пару раз, и не считает "побои систематическими".

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.