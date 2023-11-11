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Погибшая супруга Куандыка Бишимбаева была племянницей экс-акима Павлодара

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Погибшая Салтанат Нукенова, супруга Куандыка Бишимбаева, приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову. Сегодня в ее родном городе состоится церемония прощания, передает КТК.

Как отмечает телеканал, близкие девушки живут в ее родном городе на Иртыше. Накануне они были заняты организацией церемонии прощания. Об этом сообщил ее дядя, экс-аким Павлодара Кайрат Нукенов.

Кайрат Нукенов
Кайрат Нукенов. Фото: с сайта pavlodarnews.kz

"Хороший, хороший человек она была. У меня здесь люди…" - пояснил бывший аким Павлодара.

Хорошо о Салтанат Нукеновой отзываются и ее знакомые по колледжу. Они описывают ее как добрую и позитивную, любимицу родителей.

"Очень она была умная, очень красивая, самодостаточная. Безнаказанность. Если ему давали 10 лет и он просидел полтора года. Это уже о чем говорит? О том, что он знает, что в любом случае он выйдет раньше срока", - высказала свое мнение депутат маслихата Павлодара Гульжайна Даримова.

Источник: КТК

Напомним, 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева.

В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября.

Кроме того, в Сети появилась фотография, на которой, предположительно, изображен Куандык Бишимбаев в момент задержания.

В ДП Астаны пояснили, что расследование уголовного дела проводится по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045237-pogibshaya-supruga-kuandyka-bishimbaeva-byla-plemyannitsey-eks-akima-pavlodara/

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