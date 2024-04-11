"Вы, наверное, диплом так не защищали": судмедэксперт по делу Бишимбаева стал звездой в Instagram

Судмедэксперт Тахир Халимназаров, выступивший на суде по делу Куандыка Бишимбаева, завел страницу в Instagram. Он поблагодарил казахстанцев за добрые слова и поддержку, передает NUR.KZ.

Судебно-медицинский эксперт Тахир Халимназаров, выступавший по делу Куандыка Бишимбаева на позапрошлом судебном процессе, завел страничку в Instagram.

Под первым постом эксперт выразил благодарность казахстанцам.

"Хотел выразить огромную благодарность за поддержку и добрые пожелания. Мне очень дороги ваши отзывы обо мне и оценка моих профессиональных качеств. Вчерашний день стоил того, что я 33 года посвятил своей любимой профессии!" – гласит пост Халимназарова.

В комментариях люди вновь выразили свое восхищение.

"Аға, вы, наверное, диплом так не защищали", "Супергерой", "Спасибо вам за вашу честность, смелость и самообладание, вы – лучший", "Вы – легенда. В TikTok под каждым видео с вами тысячи комментариев восхищения вашим профессионализмом и вами как человеком", "Мощно выступили", – говорят комментаторы.

Судмедэксперт Тахир Халимназаров выступал на суде 9 апреля. Для наглядной демонстрации он на манекене показал множественные травмы головы, которые получила Салтанат Нукенова. При этом Халимназаров отметил, что человек не мог получить такие травмы при самостоятельном падении. Также эксперт допустил, что погибшую могли душить, и ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь девушке, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Кроме того, Халимназаров опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат и пояснил, могла ли Нукенова умереть от того, что была задушена.

Отметим еще, что во время выступления Халимназарова с ним в спор ввязался Бишимбаев.

Напомним также, что неделю назад общедоступной свою страницу в соцсетях сделала прокурор по делу Бишимбаева Айжан Аймаганова. Перед этим в Сети начали появляться фейковые профили от ее имени, в связи с чем Генпрокуратура сделала заявление.

На сегодняшнем заседании, 11 апреля, показания дал брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Он рассказал, что происходило в день смерти Нукеновой в столичном ресторане, попросив прощения у всех.

Также родственник Бишимбаева рассказал, почему не реагировал на синяки Салтанат, по его словам, он привык к скандалам брата с супругой, но не вмешивался. Еще Байжанов поведал в суде, что было, когда в тот день Бишимбаев сообщил ему, что у Нукеновой нет пульса.

Кроме того, сегодня один из адвокатов Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов попросил отвод судье Айжан Кульбаевой. Причина – разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако защитнику экс-министра отказали.

Еще Бишимбаев сегодня объяснял, почему отказывался давать показания во время следствия.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Напомним, что вчера в суде по делу Бишимбаева выяснилось, что на предыдущем заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей. Судья заявила, что СМИ предупреждались о запрете съемки. Из-за нарушения запрета было постановлено удалить журналистов из зала судебного заседания.