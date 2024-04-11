"Пусть Бишимбаев сам отвечает": спикер сената о репутации госслужащих на фоне громкого дела

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах рассказал, испортило ли дело Куандыка Бишимбаева репутацию других госслужащих Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, не испортило ли дело Куандыка Бишимбаева репутацию госслужащих в Казахстане, учитывая, что он в свое время был министром национальной экономики.

"Он был министром очень давно, я не считаю, что по Бишимбаеву нужно делать обобщенную оценку по тем людям, которые сегодня работают на госслужбе. Я не считаю, что это будет корректно. Пусть Бишимбаев лично сам отвечает за свои поступки в соответствии с законами нашей страны", – заявил Маулен Ашимбаев.

По его словам, неправильно по человеку, который столько лет назад работал на госслужбе, делать вывод о тех людях, которые сегодня работают в этой системе.

"В этой системе работают достаточно прогрессивные и порядочные люди", – заверил он.

Отметим, согласно ИПС "Параграф", Куандык Бишимбаев занимал должность министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года. До этого, в числе прочего, занимал должности:

советника министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

советника заместителя премьер-министра Республики Казахстан;

вице-министра индустрии и торговли Республики Казахстан;

помощника президента Республики Казахстан;

вице-министра экономического развития и торговли.

В марте 2018 года Куандык Бишимбаев был приговорен к 10 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества.

Тогда его судили за получение взятки и присвоение или растрату вверенного чужого имущества.

Однако указом президента от 13 февраля 2019 года он был помилован – назначенный ему срок наказания снизили с 10 до 4 лет лишения свободы. Бишимбаев освободился из колонии 11 октября 2019 года.

Сейчас экс-министра судят по обвинениям в истязании и убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучивал подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Рассказывал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.