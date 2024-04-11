"Мой казахский менталитет не позволяет мне вмешиваться": Байжанов рассказал, почему не реагировал на синяки Нукеновой

На суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой брат Куандыка Бишимбаева рассказал, что привык к его скандалам с женой и не раз видел ее с синяками, но не вмешивался, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я уже привык к их скандалам. Ссоры и скандалы, иногда переходящие в драки, повреждение мебели и другие беспорядки - все это стало обычным делом с тех пор, как они начали жить вместе.

Салтанат я видел с синяками не раз. Мне приходилось отправлять к ним в дом мастеров по ремонту мебели, чтобы чинить сломанные шкафы, двери – ремонтники присылали мне фото для отчета, где я видел все разрушения своими глазами", - заявил подсудимый Бахытжан Байжанов.

Брат Бишимбаева заявил, что ему было "по-человечески жаль", но он не вмешивался в семейные вопросы.

"Я уже давно знал о том, что они постоянно ссорятся, и что Бишимбаев поднимает руку на Салтанат. Привык к этому настолько, что это даже не вызывало у меня удивления.

Мне по-человечески было жаль, но мой казахский менталитет, казахское воспитания и мой скромный характер не позволяли мне указывать и давать советы Бишимбаеву, который намного старше меня, или вмешиваться в их семейную жизнь и отношения. Я вырос с убеждением, что семейные вопросы должны решаться внутри семьи", - рассказал Байжанов.

Отметим, ранее брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – он попросил прощения у всех.

Также в ходе заседания Байжанов рассказал о произошедшем в день смерти Салтанат. Подсудимый подробно описал случившееся.

Еще Бахытжан Байжанов рассказал, почему удалил видеозапись с камер видеонаблюдения в ресторане BAU в день смерти Салтанат Нукеновой.

Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.