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"Я прошу прощения": Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Нукеновой

Опубликовано:

Бахытжан Байжанов
Бахытжан Байжанов. Фото: t.me/Jogargy_sot

Брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов дал показания в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой – он попросил прощения у всех, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я искренне сочувствую каждому, кого коснулось, это ужасная трагедия. Выражаю соболезнования родным Салтанат. Может быть мои слова покажутся неуместными, но я искренне переживаю боли и скорбь, потому что я знал Салтанат, знал с очень хорошей стороны.

Я прошу прощения у всех, в первую очередь, у родных, у друзей Салтанат, у моих родителей, своей супруги, детей. Я полностью осознаю ответственность, лежащую на моих плечах. Мне очень жаль, что я не смог в полной мере понять и оценить ситуацию в тот роковой день, мои действия и бездействие теперь видны в новом свете", - заявил Байжанов.

Байжанов заявил, что видел Салтанат тем роковым утром "только краем глаза".

"Да, я видел, что левый глаз Салтанат был опухшим, и в кабинке был беспорядок. Видел поврежденную дверь туалета внутри кабинки. Все это я видел. Утром, когда я пришел в Гастроцентр, я уже знал, что Бишимбаев всю ночь буянил, скандалил, выпивал алкоголь и очередной раз избил Салтанат.

Об этом мне рассказали до приезда в Гастроцентр, но тогда я не понял, не смог осознать, насколько все серьезно, критично, я не мог себе предоставить, что Салтанат в такой опасности - никак не думал, что речь идет о жизни и смерти. Это не оправдание, я просто не увидел, не смог понять, что на самом деле происходит. Это моя вина и сейчас об этом сильно жаль. Думаю, что я мог сделать иначе, помочь, если бы был внимательнее", - добавил подсудимый.

Напомним, сегодня Ерлан Газымжанов, адвокат экс-министра Куандыка Бишимбаева, заявил об отводе судьи Айжан Кульбаевой. Причиной, с его слов, стало разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд.

Однако суд отказал в отводе судьи. Процесс продолжился в прежнем режиме.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082962-ya-proshu-proscheniya-bayzhanov-dal-pokazaniya-v-sude-po-delu-ob-ubiystve-nukenovoy/

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