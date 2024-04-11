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Брат Бишимбаева рассказал о произошедшем в день смерти Салтанат

Опубликовано:

Салтанат Нүкенова
Салтанат Нүкенова. Фото: instagram.com/aitym

Двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов рассказал, что происходило 9 ноября 2023 года в Гастроцентре в день смерти Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахытжан Байжанов рассказал, что 9 ноября в 7:00 ему позвонил охранник из Гастроцентра, который сказал, что Бишимбаев с женой, будучи пьяными, пытались уехать и наехали на бордюр.

"Я сказал забрать ключ, потому что в таком состоянии садиться за руль нельзя и опасно. Потом после 8:00 мне написала администратор Карлыгаш, рассказала, что Бишимбаев буянил, мешал работать ребятам. Я узнал, что Бишимбаев и Салтанат провели всю ночь в ресторане, у них произошел конфликт" - заявил он.

По его словам, его это не удивило, поскольку он "привык к скандалам" между Бишимбаевым и Салтанат.

"Салтанат я видел с синяками не раз. Не раз мне приходилось отправлять к ним домой мастеров по ремонту , чтобы починить шкафы и двери, мне потом отправляли фото, и я видел разрушения своими глазами", - сказал Байжанов.

По его словам, уже в 9:30 ему позвонил сам Бишимбаев и попросил приехать в ресторан.

"Когда я приехал и зашел в Гастроцентр, в одной из VIP-комнат был включен свет. Я постучал, дверь открыл Бишимбаев. Я хотел войти, но он не дал мне.

От него пахло алкоголем. Он был в черном костюме на голое тело. Краем глаза я заметил Салтанат, сидящую в углу, на ней был черный полуоткрытый плащ, и, насколько я мог заметить, под ним не было одежды. Меня смутило это, и я ответ взгляд, не стал и не мог разглядывать. Ее голова было опущена, я не смог заметить опухший глаз, лицо было скрыто", - сказал Байжанов.

По словам второго подсудимого, Бишимбаев попросил принести одеяло, что он и сделал спустя время.

"В протоколе отображена таблица, там указано будто я вошел, передал одеяло, но в кабинку я не заходил. Я понял, почему так получилось: камера не фиксирует дверь. Эта зона не попадает в объектив, видимо, кто-то ошибочно предположил, что я зашел в кабинку

На видео не видно самой двери, поэтому выводы ошибочны. Я передал одеяло и стал ждать около двери. Бишимбаев позвал меня и сказал, что они уходят", - сказал Бахытжан Байжанов.

По его словам, его легкомысленность не позволила увидеть, насколько критично было состояние Салтанат, за что он снова попросил прощения у родных погибшей девушки.

"Я должен был вызвать скорую и поднять тревогу", - сказал Байжанов.

Новость дополняется

Сегодня в Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой.

Вчера судья Айжан Кульбаева удалила СМИ из зала судебного заседания из-за того, что лица присяжных заседателей были рассекречены.

Суд продолжился допросом подруги Салтанат Нукеновой Аиды Ахмединой. Была зачитана переписка Ахмединой и Нукеновой, в которой убитая подробно рассказала об инциденте с видео.

Также качестве свидетеля в суде выступила Анара Тасова, которая работала ассистентом Салтанат Нукеновой, когда та занималась астрологией. Девушка рассказала, что во время одной из встреч с Нукеновой заметила на шее погибшей следы удушья.

Она также озвучила размер заработка Салтанат Нукеновой до ее знакомства с Бишимбаевым.

Кроме того, адвокаты Бишимбаева показали в суде видео с кадрами избиения Салтанат, которое смонтировали сами.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082833-brat-bishimbaeva-rasskazal-o-proizoshedshem-v-den-smerti-saltanat/

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