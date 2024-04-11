"Из-за ажиотажа": Бишимбаев объяснил, почему отказывался давать показания во время следствия

В Астане продолжается суд над экс-министром нацэкономики Куандыком Бишимбаевым. Сегодня он объяснил, почему отказывался давать показания во время следствия, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в суде гособвинитель огласила материалы дела и зачитала рапорт следователя, отметив, что на допросе в декабре Бишимбаев не дал показания по существу.

"Задержанный Бишимбаев при допросе 15 декабря пояснил, что намерен дать показания на месте происшествия. Было запланировано следственное действие с выездом. Однако созвонившись с адвокатом, последние пояснили, что Бишимбаев отказывается поехать из-за неготовности и плохого самочувствия.

19 декабря следственное действие не было проведено. 22 декабря в СИЗО также была запланирована проверка показаний подозреваемого, однако Бишимбаев пояснил, что не готов выезжать", - говорится в рапорте.

Прокурор попросила Бишимбаева объяснить, почему он все-таки отказался давать показания.

"Уровень моих защитников был... я не чувствовал, что они могут помочь. Я не мог подобрать защитников из-за ажиотажа, только в конце я смог подобрать защитников. Потом появилась Кусаинова, она отбыла в Алматы. Я отказывался - самочувствие было плохое.

Я хотел иметь квалифицированную защиту. Я даже подобрать защитников не мог из-за ажиотажа. Закон предусматривает участие защитника", - заявил Бишимбаев.

Позже гособвинитель отметила, что в январе Бишимбаев вновь отказался выезжать на проверку показаний на месте происшествия. Врач, осмотрев подсудимого, заявил, что состояние у него удовлетворительное.

"11 января в 10.00 Бишимбаев отказался выходить из камеры и выезжать, ссылаясь на плохое самочувствие. Бишимбаев был осмотрен врачом, который выдал справку, что состояние удовлетворительное, все данные в норме.

Ранее такие же факты имели место. Своими действиями Бишимбаев намерено затягивает досудебное расследование. Считаю необходимым завершить досудебное расследование", - говорится в рапорте следователя.

Напомним, вчера в начале судебного заседания стало известно, что присяжных суда над Бишимбаевым рассекретили СМИ. По этом факту назначена проверка. Позже Верховный суд сделал заявление по этому поводу.

Кроме того, вчера на суде выступила помощница Салтанат Нукеновой по астрологии Анар Тасова. Она рассказала, что видела на Салтанат синяки, следы удушья и веревок, и озвучила ее заработок от астрологии.

Адвокаты Бишимбаева показали в зале суда смонтированное ими видео с избиением девушки. Ранее эту запись уже демонстрировали в суде – на ней Бишимбаев бьет Салтанат Нукенову руками, от чего она ударяется головой об стену. Адвокаты посчитали, что кадры избиения были показаны слишком далеко и решили их приблизить и смонтировать.

Помимо этого, были показаны фотографии с места убийства Нукеновой.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – по некоторым данным, брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Сам он не признал вину.