Сотрудник СГО мог видеть Салтанат и Бишимбаева в утро смерти девушки, заявил Байжанов в суде

Брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов в своих показаниях сегодня заявил, что в день смерти Салтанат Нукеновой все происходящее мог видеть сотрудник СГО, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в суде по делу об убийстве Салтанат Нукеновой было выяснено, что в ресторан BAU в день смерти девушки приходил сотрудник СГО – Службы государственной охраны.

Байжанов считает, что он мог видеть то, что происходило между Салтанат и Бишимбаевым в VIP-кабинке ресторана.

"Около 11 утра в ресторан зашел сотрудник из Службы охраны президента. Я встретил его в общем зале, где находится VIP-кабинка с Бишимбаевым и Салтанат. Рядом с ним была администратор "Гастроцентра". Сотрудник осмотрел зал, а потом вышел на балкон, с которого открывается вид на здание бизнес-центра Talan Towers напротив. Он посмотрел на это здание.

Уважаемые присяжные заседатели, уважаемый суд, он стоял совсем рядом с витражным окном VIP-кабинки, где шторы были полностью открыты. Из-за этого он мог просто заглянуть внутрь кабинки и увидеть Бишимбаева.

Я не знаю, видел ли он их, но он ничего не сказал. Честно говоря, я тогда даже не задумывался об этом. Теперь, находясь за решеткой, я размышляю", – заявил брат Бишимбаева.

Он заявил, что допускает, что Бишимбаев мог и закрыть шторы VIP-кабинки в тот момент, чтобы с террасы не было видно происходящее в ней.

"Если бы кто-то действительно помогал Бишимбаеву скрыть следы преступления, наверняка сообщил бы ему о приходе сотрудника Службы охраны.

Я не писал и не звонил Бишимбаеву, не сообщил ему, что по ресторану ходит человек из охраны президента", – сообщил Байжанов.

На сегодняшнем заседании Бахытжан Байжанов дал показания. Он рассказал, что происходило в день смерти Нукеновой в столичном ресторане, попросив прощения у всех.

Также родственник Бишимбаева рассказал, почему не реагировал на синяки Салтанат, по его словам, он привык к скандалам брата с супругой, но не вмешивался. Еще Байжанов поведал в суде, что было, когда в тот день Бишимбаев сообщил ему, что у Нукеновой нет пульса.

Кроме того, сегодня один из адвокатов Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов попросил отвод судье Айжан Кульбаевой. Причина – разрешение судьи зачитать показания свидетелей, которых не вызвали в суд. Однако защитнику экс-министра отказали.

Еще Бишимбаев сегодня объяснял, почему отказывался давать показания во время следствия.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", брата обвиняемого, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям – убийство и истязание, а его брата – в укрывательстве преступления.

Отметим также, что Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Напомним, что вчера в суде по делу Бишимбаева выяснилось, что на предыдущем заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей. Судья заявила, что СМИ предупреждались о запрете съемки. Из-за нарушения запрета было постановлено удалить журналистов из зала судебного заседания.