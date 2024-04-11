"Положив руки на сердце, начал массировать": Байжанов рассказал, как пытался спасти Салтанат

В Астане продолжается суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Бахытжаном Байжановым. Последний рассказал сегодня о смерти Салтанат, передает корреспондент NUR.KZ.

Байжанов рассказал, что находился на рабочем месте, когда ему позвонил ему Бишимбаев и сообщил, что у Салтанат Нукеновой нет пульса.

"Я был в шоке и побежал на второй этаж. Я даже не помню, как спустился. В кабинке первое, что я увидел, - Бишимбаев держал руку Салтанат и сказал, что нет пульса. Он попросил меня проверить пульс Салтанат. Я попытался, но не смог определить, есть пульс или нет. Во-первых, я был сильно взволнован, напуган, даже в панике. Во-вторых, у меня не было опыта в таких вещах: раньше я не проверял пульс - не был уверен, правильно ли проверяю пульс.

Мне в голову пришло позвонить знакомому врачу из клиники Центра матери и ребенка. В тот критический момент в панике я несколько раз подряд звонил ему, говорил, что не могу найти пульс, спрашивал, правильно ли проверяю. Сейчас не помню точно, кто сказал - он или диспетчер скорой помощи - кто-то сказал попробовать проверить пульс на шее. Я проверил, но не смог определить. Тогда я впервые заметил рану на шее. Я уже говорил, что до этого момента я так близко не подходил к Салтанат", - рассказал Байжанов.

В это время, по словам Байжанова, Бишимбаев разговаривал с Гульнарой, ясновидящей.

"Тогда я удивился: что он делает, почему звонит? Что она может сделать сейчас? Думал, почему не звонит в скорую помощь? Я сам со своего телефона позвонил в скорую помощь, объяснил ситуацию, затем по указанию диспетчера около 10-15 минут я делал реанимационные меры. Положив руки на сердце Салтанат, я начал массировать, надавливать 10-30 раз. Все это время диспетчер скорой помощи находился на громкой связи", - рассказывает Байжанов.

После, по словам Байжанова, он заметил, что приехала "скорая", и выбежал на улицу встретить медиков.

"Вместе с бригадой "скорой" мы зашли внутрь. И они сразу принялись за дело: начали оказывать реанимационную помощь. В это время Бишимбаев кричал что-то в духе: "Салта, ты что, умерла? Я тебя люблю". Он взял нож и попытался порезать себя. Я забрал нож из его руки. Бишимбаев продолжал кричать, говорил, что убьет себя. Я думал, что не справлюсь с Бишимбаевым, и позвал на помощь бармена. Вместе мы удерживали Бишимбаева до прибытия сотрудника полиции", - сказал подсудимый.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.