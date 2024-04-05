Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковой странице прокурора

Опубликовано:

Прокуроры по делу Бишимбаева
Айжан Аймаганова (справа). Фото: t.me/Jogargy_sot

Прокуратура Астаны предупредила, что одна из страниц, созданная от имени гособвинителя по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Аймагановой, является фейковой. Аккаунт набирает популярность, передает NUR.KZ.

В Instagram появилась страница с ником aijan.aimaganova, аккаунт набрал свыше 15 тысяч подписчиков. На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя, говорится на официальном сайте прокуратуры Астаны.

Кроме того, на странице имеется обращение якобы от лица Аймагановой.

"Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба: не пишите в "личку". Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!" – гласит обращение.

В Генпрокуратуре заявили, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные.

Прокуратура Астаны просит доверять только достоверным источникам информации.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

На очередном заседании вчера было изучено содержание телефона Салтанат Нукеновой. В том числе заметки в смартфоне погибшей. Там Салтанат писала, обращаясь к Бишимбаеву: "Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, обвиняя только во всем меня и настаивая на психотерапевте".

Также в заметках погибшая писала Бишимбаеву, "Я не твоя игрушка", "Надо научиться быть опорой друг другу".

После Бишимбаев высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова.

Также в суде озвучили результаты экспертизы тела Салтанат, в которой говорилось, что смерть Нукеновой наступила через 6-8 часов после получения травм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079509-o-feykovoy-stranitse-gosobvinitelya-po-delu-bishimbaeva-predupredili-v-genprokurature/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.