Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковой странице прокурора

Прокуратура Астаны предупредила, что одна из страниц, созданная от имени гособвинителя по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Аймагановой, является фейковой. Аккаунт набирает популярность, передает NUR.KZ.

В Instagram появилась страница с ником aijan.aimaganova, аккаунт набрал свыше 15 тысяч подписчиков. На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя, говорится на официальном сайте прокуратуры Астаны.

Кроме того, на странице имеется обращение якобы от лица Аймагановой.

"Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба: не пишите в "личку". Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!" – гласит обращение.

В Генпрокуратуре заявили, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные.

Прокуратура Астаны просит доверять только достоверным источникам информации.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" –родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

На очередном заседании вчера было изучено содержание телефона Салтанат Нукеновой. В том числе заметки в смартфоне погибшей. Там Салтанат писала, обращаясь к Бишимбаеву: "Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, обвиняя только во всем меня и настаивая на психотерапевте".

Также в заметках погибшая писала Бишимбаеву, "Я не твоя игрушка", "Надо научиться быть опорой друг другу".

После Бишимбаев высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова.

Также в суде озвучили результаты экспертизы тела Салтанат, в которой говорилось, что смерть Нукеновой наступила через 6-8 часов после получения травм.