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Присяжных суда над Бишимбаевым рассекретили СМИ: назначена проверка

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Куандык Бишимбаев в суде
Куандык Бишимбаев в суде. Фото: t.me/Jogargy_sot

Сегодня в суде по делу Куандыка Бишимбаева выяснилось, что на прошлом заседании суда были рассекречены лица присяжных заседателей, передает корреспондент NUR.KZ.

В начале заседания судья заявила, что в соцсетях появились фото и видео присяжных заседателей, и напомнила, что СМИ предупреждались о запрете съемки.

Из-за нарушения запрета судья постановила удалить СМИ из зала судебного заседания.

"Несмотря на запрет, 9 апреля 2024 года после судебного заседания в СМИ и в соцсетях появились фото- и видеоизображения присяжных заседателей.

(…) Учитывая, что в соцсетях появились фото-, видеоизображения присяжных заседателей, суд считает необходимым провести проверку для установления лиц, распространивших их фото и видео, для привлечения их к соответствующей ответственности за проявление неуважения к суду, выразившегося в неподчинении председательствующему.

В целях исключения подобных фактов и недопущения непроцессуального контакта с присяжными заседателями обязать СМИ, соцсети и физлиц удалить фото и видео с изображениями присяжных заседателей", - заявила судья Айжан Кульбаева.

Отметим, что с самого начала процесса по делу об убийстве Салтанат Нукеновой в Верховном суде журналистам сообщали, что фото- и видеосъемка коллегии присяжных заседателей запрещена.

Речь касается именно раскрытия личности присяжных - при этом на процессе их видят все участники, в том числе и находящиеся в зале СМИ. В онлайн-трансляциях по делу камеру на присяжных не направляют.

Напомним, на предыдущем заседании выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Судмедэксперта спросили об обнаруженных у Нукеновой повреждениях в области шеи. Прокурор спросила, представляли ли они угрозу жизни Салтанат и могли ли привести к смерти.

Халимназаров также ответил на вопрос о том, можно ли было спасти жизнь Салтанат Нукеновой, если бы ей вовремя вызвали скорую помощь.

Помимо этого, судмедэксперт подробно рассказал и показал множественные травмы головы Салтанат Нукеновой, основываясь на исследование ее тела после смерти.

Судмедэксперт также опроверг версию Бишимбаева о причинах травм Салтанат, которые она получила, якобы ударившись об унитаз.

Также в суде была допрошена подруга Салтанат Аида Ахмедина. Девушка рассказала об отношениях погибшей с Бишимбаевым, а также о последнем концерте, на котором побывала Салтанат Нукенова.

Дело Куандыка Бишимбаева

9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" - по некоторым данным, брата обвиняемого, - в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрывательстве преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2081690-na-sude-bishimbaeva-rassekretili-prisyazhnyh-naznachena-proverka/

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