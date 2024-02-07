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30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил провести IТ-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов

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Мужчина подписывает документы
Подпись документов. Иллюстративное фото: piranka / Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о работе налоговых органов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Еще один резерв – полная цифровизация налогового администрирования. Данная сфера должна стать самой передовой в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта. Работы здесь непочатый край.

В Комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию. Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены.

Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру Комитета государственных доходов", – сказал Токаев.

В целом, по его словам, необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях.

"Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов. Это приоритетное направление работы правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мной новой экономической политики", – заявил президент.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.

Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.

Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059544-tokaev-poruchil-provesti-it-audit-vseh-informatsionnyh-sistem-komiteta-gosdohodov/

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