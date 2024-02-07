Токаев поручил провести IТ-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства высказался о работе налоговых органов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Еще один резерв – полная цифровизация налогового администрирования. Данная сфера должна стать самой передовой в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта. Работы здесь непочатый край.
В Комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию. Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены.
Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру Комитета государственных доходов", – сказал Токаев.
В целом, по его словам, необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях.
"Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов. Это приоритетное направление работы правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мной новой экономической политики", – заявил президент.
Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина
Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.
Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.
После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.
Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:
- новым министром финансов стал Мади Такиев;
- министром здравоохранения – Акмарал Альназарова;
- министром по ЧС – Чингис Аринов;
- заместителем премьер-министра – министром национальной экономики – Нурлан Байбазаров.
Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059544-tokaev-poruchil-provesti-it-audit-vseh-informatsionnyh-sistem-komiteta-gosdohodov/