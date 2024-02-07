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"Не надо изобретать велосипед": Токаев дал поручение новому кабмину

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Депутаты сидят на заседании
Заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба сената парламента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания правительства обратился к депутатам мажилиса из-за законопроекта о госзакупках, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Реформа системы государственных закупок, государственно-частного партнерства, регулирования строительной отрасли. Это направление должно органично дополнить реформы в сфере привлечения инвестиций, а также эффективного использования бюджетных средств.

В настоящее время на рассмотрении мажилиса находится законопроект о госзакупках. Документ нуждается в доработке. Прошу депутатов парламента уделить ему особое внимание. Необходимо упорядочить деятельность аудиторов.

Здесь основным ориентиром является недопущение различных толкований норм закона, а также требований и критериев, предъявляемых к поставщикам. В то же время следует усилить ответственность поставщиков за срыв сроков и ненадлежащее качество работ, особенно в сфере строительства.

Новый закон о государственных закупках призван создать условия для полноценной реализации инфраструктурных проектов с применением EPC-контрактов. При этом сроки подготовительных процедур для заключения EPC-контрактов должны быть сжатыми, что существенно повысит оперативность акиматов при реализации приоритетных и срочных проектов", - сказал президент.

Он отметил, что потенциал государственно-частного партнерства не раскрыт до конца.

"Несмотря на прилагаемые усилия все еще не раскрыт огромный потенциал государственно-частного партнерства. Данный инструмент у нас внедряется преимущественно в социальной сфере, которая, как правило, не генерирует достаточного дохода. Другими словами, мы вливаем средства в строительство объектов в рассрочку, невыгодное для государства.

Действующие нормы и процедуры в этой сфере либо обременительны для бизнеса, либо, напротив, очень выгодны инвестору, но не приносят пользы государству. Одним словом, важно сохранить баланс между интересами государства и инвестора.

Однако государственно-частное партнерство у нас представляет собой по сути схему скрытого бюджетного финансирования частных проектов. Работа по перезагрузке системы государственно-частного партнерства идет медленно, ощутимых результатов пока нет. Правительству нужно, наконец, разобраться с этим вопросом.

Не надо изобретать велосипед – используйте передовой мировой опыт, привлеките международные финансовые организации, которые предложат проверенные временем подходы. Эту задачу требуется решить оперативно", - заявил Токаев.

На сайте "Электронного правительства" указано, что государственно-частное партнерство - это форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующая следующим признакам:

  • построение отношений государственного партнера и частного партнера путем заключения договора государственно-частного партнерства;
  • среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта государственно-частного партнерства (от пяти до тридцати лет в зависимости от особенностей проекта государственно-частного партнерства);
  • совместное участие государственного партнера и частного партнера в реализации проекта государственно-частного партнерства;
  • объединение ресурсов государственного партнера и частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства;
  • осуществление инвестиций частным партнером для реализации проекта государственно-частного партнерства.

Основными задачами ГЧП являются:

  • создание условий для эффективного взаимодействия государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Казахстан;
  • привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;
  • повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с учетом интересов и потребностей населения, а также иных заинтересованных лиц;
  • повышение общей инновационной активности в Республике Казахстан, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.

Государство оказывает предпринимателю – частному партнеру поддержку в виде:

  • предоставления натурных грантов в соответствии с законодательством;
  • софинансирования проектов ГЧП;
  • гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП.

Предприниматель со своей стороны участвует финансировании, создании, эксплуатации и управлении проектами ГЧП и обеспечивает качество и доступность товаров, работ и услуг в рамках заключенного договора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059595-ne-nado-izobretat-velosiped-tokaev-dal-poruchenie-novomu-kabminu/

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