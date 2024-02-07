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"Нужно снизить прессинг": Токаев высказался о проблемах казахстанских бизнесменов

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Мужчина пишет что-то в блокнот
Офис. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Казахстана на расширенном заседании правительства высказался о проблемах, с которыми сталкивается отечественный бизнес, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"До логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства. Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать.

С другой стороны, необходимо серьезно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса. Не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки.

Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем необходимы качественные изменения в этой сфере", - отметил президент.

Напомним, в начале 2023 года на рассмотрение президента был внесен Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане.

Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%.

На начало 2023 года количество действующих в стране субъектов МСП составило 1,4 млн, они обеспечивают занятость 3,5 млн человек.

Тогда же сообщалось, что развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Его действие прекратилось лишь в январе этого года.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Казахстане до конца года планируется исключить около тысячи лишних требований для предпринимателей. Сенаторы заявляли, что работают над соответствующим документом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059592-nuzhno-snizit-pressing-tokaev-vyskazalsya-o-problemah-kazahstanskih-biznesmenov/

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