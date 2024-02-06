Почему правительство ушло в отставку, объяснил Токаев

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Глава государства отметил, что деятельности правительства надо придать новый импульс, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительство должно играть новую, важную роль оперативно принимать решение, предпринимать действенные шаги.

Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование диверсификации экономики на благо нашего народа.

Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам, правительство должно быть готово к этому.

Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова. Правительство под его руководством обеспечило стабильность во всех сферах", – сказал сегодня президент Касым-Жомарт Токаев.

Также сегодня глава государства, выступая на пленарном заседании мажилиса, заявил, что правительство должно перейти к кардинальным конкретным действиям.

Напомним, вчера правительство Казахстана ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент. Исполняющим обязанности премьера стал Роман Скляр.

А сегодня пост премьер-министра занял Олжас Бектенов – ранее, с апреля 2023 года, он был руководителем Администрации президента РК. Перед этим его кандидатуру одобрил мажилис.

К слову, кандидатуру Бектенова на должность премьер-министра предложили от партии Amanat. Наряду с этим Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева – оно пройдет в среду, 7 февраля.

Также добавим, президент Касым-Жомарт Токаев в январе 2022 года подписал указ о назначении Алихана Смаилова на пост главы правительства. До официального назначения он исполнял обязанности главы кабмина несколько дней после того, как его предшественник Аскар Мамин покинул должность на фоне беспорядков в стране.