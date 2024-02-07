Что подрывает у людей веру в реальность реформ, рассказал Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что для успешной реализации нового экономического курса правительство и акимы должны обновить подходы к своей работе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В целом, можно сказать, что прошедший год стал для нашей страны успешным. Конечно, все еще имеется множество нерешенных проблем, поэтому для качественного развития страны нам предстоит принять необходимые решения.

Для успешной реализации нового экономического курса Правительство и акимы должны кардинально обновить подходы к своей работе. Требуются свежие идеи и системное долгосрочное видение развития экономики", - сказал президент.

Он отметил, что Казахстану необходимо наращивать темпы роста, активнее проводить диверсификацию экономики, привлекать больше иностранных инвестиций. Одна из главных задач Правительства – обеспечить равные условия для всех субъектов экономической деятельности. Для придания нового импульса экономике Правительству надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами.

"Предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата. Пора прекратить формализм, бюрократическую волокиту.

Такая порочная практика подрывает у людей веру в реальность реформ и построение Справедливого Казахстана. Надо работать, не дожидаясь указки сверху, жалоб граждан или ухудшения ситуации. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность", - сказал глава государства.