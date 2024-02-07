Повышение НДС - не панацея: новый Налоговый кодекс не соответствует ожиданиям Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении НДС с 12 до 16 процентов во время заседания правительства. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Теперь о доходной части бюджета. В настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Между тем, у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок.

Повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея", - говорит Токаев.

Он отмечает, что в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане "приобрел другую сущность".

"Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны.

Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства», - заявил президент.

Он заявил, что перед властью стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики.

"Это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов.

Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества. При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов", - говорит президент.

По словам главы государства, просто увеличивать налоги нельзя.

"Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование.

Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот. По оценкам Министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 триллионов тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны", - резюмировал Токаев.

Напомним, 12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов о внесении поправок в Налоговый кодекс.