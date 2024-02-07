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"Пора показывать конкретные результаты": Токаев высказался о деятельности созданного в прошлом году Минпрома

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Дом министерств в Астане
Дом министерств. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о деятельности Министерства промышленности и строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Нужно придать новый импульс промышленному развитию страны. Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты.

Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны.

Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло.

По многим из проектов не определены источники финансирования.

Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основу экономического роста на многие годы вперед. Речь идет как о модернизации действующих производств, так и о развитии совершенно новых для нашей страны секторов промышленности", – заявил президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059606-pora-pokazyvat-konkretnye-rezultaty-tokaev-vyskazalsya-o-deyatelnosti-sozdannogo-v-proshlom-godu-minproma/

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