"Пора показывать конкретные результаты": Токаев высказался о деятельности созданного в прошлом году Минпрома
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о деятельности Министерства промышленности и строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Нужно придать новый импульс промышленному развитию страны. Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты.
Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны.
Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло.
По многим из проектов не определены источники финансирования.
Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основу экономического роста на многие годы вперед. Речь идет как о модернизации действующих производств, так и о развитии совершенно новых для нашей страны секторов промышленности", – заявил президент Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059606-pora-pokazyvat-konkretnye-rezultaty-tokaev-vyskazalsya-o-deyatelnosti-sozdannogo-v-proshlom-godu-minproma/