"Пора показывать конкретные результаты": Токаев высказался о деятельности созданного в прошлом году Минпрома

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о деятельности Министерства промышленности и строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Нужно придать новый импульс промышленному развитию страны. Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты.

Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны.

Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло.

По многим из проектов не определены источники финансирования.

Приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основу экономического роста на многие годы вперед. Речь идет как о модернизации действующих производств, так и о развитии совершенно новых для нашей страны секторов промышленности", – заявил президент Казахстана.