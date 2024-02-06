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"Я оправдаю доверие": Бектенов выступил с обращением после назначения

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выступил с речью в мажилисе – он поблагодарил за назначение и рассказал о планах в работе правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я оправдаю возложенное на меня доверие. Благодарю депутатский корпус за поддержку моей кандидатуры. Как вы знаете, глава государства в направлении экономического развития нашей страны дал конкретные поручения. Эти поручения будут выполняться.

Нам необходимо придать новый экономический импульс и принять действительно оперативные и решительные меры. Будет акцент делаться на такие важные отрасли экономики как промышленность, нефть, и другие", – заявил Олжас Бектенов.

Он добавил, что в планах – меры по стимулированию казахстанского производства.

"Необходимо увеличить долю производимой в Казахстане продукции, мы будем запускать в полной мере систему офтейк-контрактов. Наша основная задача – это поддержка отечественного бизнеса.

Очень важно оптимально и эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Также будем активно работать и по обеспечению водными ресурсами, по энергосбережению. Будем развивать сферу транспортно-логической цепи. Это будет также одними из приоритетных направлений", – добавил новый премьер.

Также, по словам Бектенова, в Казахстане будут расширять возможности ИИ.

"Будем принимать меры для обеспечения верховенства закона и, конечно же, и другие актуальные вопросы, волнующие население, будут всегда во внимании правительства.

Правительство будет работать во благо страны, для развития нашей страны", – заверил он.

Напомним, сегодня, 6 февраля, на пост премьер-министра Казахстана был назначен Олжас Бектенов. Его кандидатуру одобрили депутаты мажилиса. Соответствующий указ подписал глава государства.

Также президент высказывался о новом премьере до его назначения. По словам Касым-Жомарта Токаева, Олжас Бектенов – опытный госслужащий, высокообразованный человек с хорошими организаторскими способностями.

"Он трудолюбив, поэтому я думаю, что у него хватит потенциала для реализации поставленных задач", – говорил президент Токаев.

Вчера правительство Казахстана ушло в отставку. До утверждения нового состава кабмина все ведомства будут возглавлять прежние министры.

Пост главы правительства с января 2022 года занимал Алихан Смаилов. После отставки правительства он обратился к казахстанцам и подвел итоги своей работы.

Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Романа Скляра.

Завтра в Астане пройдет расширенное заседание правительства в новом составе. Проведет его Касым-Жомарт Токаев.

В Акорде сообщали, что в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059433-olzhas-bektenov-vystupil-posle-naznacheniya-premerom/

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