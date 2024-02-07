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"Еще одна системная проблема": Токаев о неграмотном распределении бюджета

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Калькулятор лежит на деньгах
Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства призвал кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на расширенном заседании правительства. Глава государства затронул тему эффективного распределения бюджета, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик. За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров.

Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса.

Еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности. Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059589-tokaev-finansy-rashoduyutsya-na-tekuschie-zadachi-strategicheskie-tseli-othodyat-na-vtoroy-plan/

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