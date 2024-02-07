"Надо начать с "Самрук-Казына": о выводе нацкомпаний на IPO высказался Токаев

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев высказался о выводе национальных компаний на IPO, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Важно по-новому посмотреть на вывод национальных компаний на IPO. Здесь главным должно быть повышение эффективности государственных активов. Эту задачу можно решить за счет внедрения современных методов корпоративного управления, что обеспечит прозрачность деятельности компаний. Правительство должно определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO", - сказал президент.

Он добавил, что в квазигосударственном секторе предстоит провести серьезные реформы.

"Надо поставить точку в вопросе, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию. На группу компаний Фонда «Самрук-Казына» приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления фонда.

Ключевая цель – создать экономическую стоимость через широкое применение инструментов соинвестирования. Поручаю правительству совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить Указ о либерализации экономики. Документ должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора", - поручил Токаев.

Напомним, о выводе национальных компаний на IPO Токаев говорил еще в 2022 году. Он отмечал, что простые казахстанцы "должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды".

В 2022 году сообщалось, что акционерное общество "Самрук-Казына" выведет на IPO национальную компанию "КазМунайГаз". Позже стало известно, что казахстанцы смогут приобрести акции авиакомпании Air Astana.

Добавим, что IPO (Initial public offering) – это первичное размещение акций какой-либо компании на фондовых биржах. Это означает, что физические лица и инвестиционные фонды смогут купить акции этой компании (эмитента) и стать владельцами определенной доли.

Инвестиции в IPO считаются высокодоходными, соответственно, они сопровождаются повышенным риском.

Важно помнить, что участие в IPO или SPO возможно только через официальных брокеров, имеющих лицензию от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в Казахстане.

Список легальных брокеров доступен на сайте АРРФР. А точную информацию о сроках и формате проведения IPO можно будет узнать из официальных сообщений в СМИ.