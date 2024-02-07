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30 лет независимости Казахстана

"Тотальный импорт может стать хроническим": Токаев о развитии новых направлений производства

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства призвал усилить среднее предпринимательство в индустриальном секторе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Следующая приоритетная задача – обеспечить становление сильного среднего предпринимательства в индустриальном секторе. Этот вопрос я поднимал неоднократно, но системный план действий так и не был разработан. На вопросы, какие должны быть приоритеты, какая поддержка будет оказываться предпринимателям, пока нет ответов.

Возможности для появления новых передовых производств у нас имеются. К примеру, крупные нефтегазовые и горно-металлургические компании при освоении недр должны внедрять технологические новшества, меняя структуру национальной экономики.

Дорожная и строительная техника, оборудование для энергетической сферы, мелиоративные системы, готовые изделия из металлов – это далеко не полный перечень перспективных направлений. Если сейчас не создать такие производства в Казахстане, то тотальный импорт оборудования станет хроническим. Поэтому важно, чтобы индустриальная политика была согласована с планами по модернизации инфраструктуры и развитию минерально-сырьевого комплекса", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059605-totalnyy-import-mozhet-stat-hronicheskim-tokaev-o-razvitii-novyh-napravleniy-proizvodstva/

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