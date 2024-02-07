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30 лет независимости Казахстана

Токаев высказался о коррупции в сфере строительства

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Строительные краны на фоне гор
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что развитие строительного сектора в стране сдерживает коррупция, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, все еще остается коррупция. Я неоднократно говорил о необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией, и в этом деле произошли положительные сдвиги. Однако успокаиваться рано, нужно продолжать работать, в частности, внедрять цифровые технологии", – подчеркнул президент.

Он отметил, что сейчас в строительной отрасли Казахстана функционирует несколько информационных систем. Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств.

"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге.

В настоящее время реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность. Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере", – заявил глава государства.

Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина

Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.

Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.

После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.

Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:

Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059545-tokaev-vyskazalsya-o-korruptsii-v-sfere-stroitelstva/

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