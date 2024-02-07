Токаев высказался о коррупции в сфере строительства
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что развитие строительного сектора в стране сдерживает коррупция, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
"Одним из факторов, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, все еще остается коррупция. Я неоднократно говорил о необходимости бескомпромиссной борьбы с коррупцией, и в этом деле произошли положительные сдвиги. Однако успокаиваться рано, нужно продолжать работать, в частности, внедрять цифровые технологии", – подчеркнул президент.
Он отметил, что сейчас в строительной отрасли Казахстана функционирует несколько информационных систем. Посредством таких решений надо обеспечить полную прозрачность и контроль за целевым использованием средств.
"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге.
В настоящее время реализуются пилотные проекты по использованию цифровой валюты, которые уже показывают свою эффективность. Поручаю Агентству по противодействию коррупции совместно с правительством и Национальным банком масштабировать такие проекты, в том числе в строительной сфере", – заявил глава государства.
Отставка правительства и утверждение состава нового кабмина
Напомним, в понедельник, 5 февраля, правительство Казахстана ушло в отставку. Касым-Жомарт Токаев объяснял, почему принял заявление об отставке Алихана Смаилова.
Вчера пост нового премьер-министра официально занял Олжас Бектенов.
После своего назначения он рассказывал, на что будет делать упор в работе новое правительство.
Кроме того, за вчерашний день был полностью утвержден состав кабмина. Большинство министров переназначили из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в правительстве: премьер-министр и 4 министра:
- новым министром финансов стал Мади Такиев;
- министром здравоохранения – Акмарал Альназарова;
- министром по ЧС – Чингис Аринов;
- заместителем премьер-министра – министром национальной экономики – Нурлан Байбазаров.
Администрацию президента вместо Олжаса Бектенова возглавил Айбек Дадебаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059545-tokaev-vyskazalsya-o-korruptsii-v-sfere-stroitelstva/