Токаев раскритиковал работу Министерства водных ресурсов и ирригации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства призвал широко внедрять водосберегающие технологии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В целом, аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании, направленном на повышение производительности труда за счет внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий.

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от доступности водных ресурсов. В прошлом году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту проблемы нехватки поливной воды. Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым.

Созданное специально Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит. Тем временем соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения", - заявил глава государства.

По его словам, в зоне повышенного риска – поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей, но даже там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий.

"Для исправления ситуации требуются решительные меры.

Прежде всего, следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности.

Вопросы водообеспечения, рационального водопотребления должны учитываться во всех отраслевых политиках – в промышленности, АПК, коммунальном хозяйстве", - добавил Токаев.