"Каждый отопительный сезон одни и те же проблемы": Токаев раскритиковал работу госорганов

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что каждый отопительный сезон казахстанцам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на расширенном заседании правительства. Глава государства раскритиковал работу госорганов, которые сталкиваются с одними и теми же ошибками каждый отопительный сезон, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Кроме того, Токаев высказался о затянувшемся строительстве парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2.

"Требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы.

Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2", – отметил Токаев.

Глава государства отметил также, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды.

"Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы.

В целом приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды. Это стало следствием ряда просчетов – больших и малых – отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов", – заявил президент.

Кроме того, сегодня Токаев поручил в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию двух национальных проектов, заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, дал поручения по развитию коммунально-энергетической инфраструктуры, высказался о качестве казахстанских дорог. Также президент раскритиковал работу Министерства водных ресурсов и ирригации.