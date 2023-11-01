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Смаилов признал ответственность правительства за трагедию на шахте в Карагандинской области

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов на брифинге в мажилисе заявил, что правительство признает свою ответственность за трагедию на шахте в Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы, конечно, как правительство тоже осознаем свою ответственность в этих трагедиях. Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз высказать соболезнования семьям погибших и пострадавших от своего имени и имени наших коллег и принести свои извинения. Понятно, что все мы здесь отчасти ответственны за сложившуюся ситуацию", – заявил Смаилов.

Премьер-министр добавил, что задача правительства сейчас – вернуть компанию "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану, обеспечить ее стабильную работу, сохранение зарплат и рабочих мест на предприятии, а также социальных обязательств.

"В том числе тех социальных обязательств, которые возникли после гибели шахтеров, – перед семьями шахтеров. Мы будем контролировать и обеспечивать, чтобы в полном объеме эти обязательства были выполнены", – добавил Смаилов.

Напомним, ранее в Минюсте прокомментировали, могут ли в Казахстане привлечь к ответственности руководство "АрселорМиттал Темиртау" за гибель шахтеров.

В Минпромышленности касательно ответственности АМТ заявили, что экономическая ответственность компании за трагедию на шахте уже наступила – она потеряла 1 млрд долларов.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Вчера глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил о том, что найдены останки 46-го погибшего на шахте имени Костенко.

В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования ЧП на шахте в Караганде.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Ранее в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Вице-министр юстиции также разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству.

Зампремьер-министра по соцвопросам ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау".

Тем временем сообщение о том, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название на Kemel Temirtau стали рассылать друг другу казахстанцы в мессенджерах. Однако эта информация является фейковой.

Депутаты мажилиса высказались по поводу смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау". Они считают, что в Казахстане достаточно социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043628-smailov-priznal-otvetstvennost-pravitelstva-za-tragediyu-na-shahte-v-karagandinskoy-oblasti/

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