Должен ли Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг АМТ, ответила Дуйсенова

Зампремьер-министра по соцвопросам на брифинге в кабмине задали вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау", передает корреспондент NUR.KZ.

Зампремьер-министра по соцвопросам Тамаре Дуйсеновой задали сегодня вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг АМТ.

Дуйсенова рассказала, что время, когда Лакшми Миталл пришел в Казахстан качестве инвестора, было переходным периодом.

"Это был очень тяжелый период, когда все экономические связи были разорваны.

Сейчас тоже ставится вопрос, чтобы предприятие сохранилось и сохранились рабочие места. И тогда тоже стоял такой вопрос. Вопрос, когда сейчас предприятие интегрировано в мировую экономику, тогда мы разорвали все связи. И поэтому тоже нужно было вовлечь иностранных инвесторов, чтобы они инвестировали в страну и обеспечивали работу предприятия", – сообщила она.

Зампремьер-министра отметила, что над предприятием нужно продолжать работу.

"Решение правильное, наверное, мы уже не сможем (определить – прим. ред.). Но самое главное, что предприятие работающее и над ним нужно будет продолжать работу", – сказала Дуйсенова.

Напомним, сегодня министр промышленности и строительства заявил, что родственников Назарбаева среди акционеров АМТ нет.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Сегодня глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил о том, что найдены останки 46-го погибшего на шахте имени Костенко.

Также о трагедии высказался премьер-министр Алихан Смаилов – по его словам, к ЧП привела самоустраненность руководства АМТ.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.

Добавим также, что глава МЧС Шарипханов сегодня рассказал, что список всех погибших при ЧП могут огласить через несколько дней.