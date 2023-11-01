"АрселорМиттал" экономил практически на всем": депутаты о трагедии на шахте имени Костенко

Депутаты мажилиса высказались по поводу смены инвестора на "АрселорМиттал Темиртау". Они считают, что в Казахстане достаточно социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами, передает корреспондент NUR.KZ.

Мнение депутатов мажилиса озвучил депутат Арман Калыков.

"Трагедия на шахте имени Костенко потрясла весь казахстанский народ. Мы от имени мажилиса парламента Республики Казахстана приносим искренние соболезнования и слова скорби каждой семье. И это произошло спустя всего лишь 2 месяца после аварии на шахте "Казахстанская".

Очевидно, что такие несчастные случаи – следствие безответственного отношения к своим работникам. Все эти несчастные случаи показывают, что компания все эти годы зарабатывала по сути на крови казахстанских горняков. "АрселорМиттал" экономил практически на всем", – заявил мажилисмен.

По его данным, последние четыре года эта компания зарабатывала более 200 миллиардов тенге в год, большую часть из которых она вывела за рубеж.

"Несмотря на увещевания, попытки договориться об инвестициях в промышленную безопасность, расширение добычи угля, модернизацию всех производств, компания не пошла навстречу. Как итог мы только за этот год имеем две аварии, а за все время присутствия компании в стране – сотни погибших казахстанцев и тысячи тех, кто потерял здоровье и остался инвалидом.

В нынешней ситуации президент принял единственно верное решение – прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал". Мы знаем, что люди переживают. К сожалению, страх, который был в 90-е годы, остался до сих пор, что если уйдет иностранный инвестор, то все производства остановятся. Это не так. Мы видим, что предприятие может достаточно зарабатывать.

Как работник угольной промышленности с 30-летним стажем хочу успокоить карагандинцев. За эти годы у нас выросло достаточное количество социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами", – подчеркнул Арман Калыков.

Он добавил, что в Казахстане достаточно своих профессиональных кадров, чтобы самостоятельно развивать данное предприятия.

"Мы понимаем, что карагандинский угольный бассейн и сталелитейный комбинат – это стратегические объекты. К ним привязаны судьбы десятков тысяч наших людей. Никто не бросит Караганду, Темиртау, Шахтинск и Рудный.

Особенный упор в дальнейшей работе будет сделан на промышленную безопасность и охрану труда каждого работника. Это должно улучшить положение простых рабочих, которые не должны спускаться каждый раз в шахту как в последний раз. Горняки и их семьи должны быть уверены в завтрашнем дне", – резюмировал депутат.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Вчера глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил о том, что найдены останки 46-го погибшего на шахте имени Костенко.

В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования ЧП на шахте в Караганде.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Ранее в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Наряду с этим глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут.

Вице-министр юстиции также разъяснила, должен ли иностранный инвестор АМТ нести ответственность за трагедию на шахте по казахстанскому законодательству.

Зампремьер-министра по соцвопросам ответила на вопрос, должен ли Нурсултан Назарбаев нести ответственность за ситуацию вокруг "АрселорМиттал Темиртау".

Тем временем сообщение о том, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название на Kemel Temirtau стали рассылать друг другу казахстанцы в мессенджерах. Однако эта информация является фейковой.