Гибель 46 шахтеров в Караганде: погибшим установят памятник

Погибшим на шахте имени Костенко горнякам установят памятный мемориал в Карагандинской области. Об этом сообщили в компании Qarmet, передает агентство Kazinform.

Как пишет издание, инициатива по установке памятника была обсуждена во время встречи руководства компании Qarmet с родственниками погибших рабочих.

"Встреча с семьями погибших в трагическом событии на шахте Костенко инициирована с целью согласования проекта монумента памяти нашим коллегам. Работу подготовил карагандинский художник и скульптор Игорь Баграмов, который является автором абайского мемориального комплекса. По завершении презентации был подписан протокол согласия проекта", — цитирует издание сообщение пресс-службы компании.

Памятник будет установлен за счет самой компании. Но место, где установят мемориал, и сроки возведения не уточняются.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября прошлого года.

В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Касым-Жомарт Токаев лично приезжал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в истории Казахстана с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

В начале декабря 2023 года в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил имя нового инвестора АМТ - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в QARMET.

В декабре МЧС опубликовало заявление, в котором указало, что в ходе расследования трагедии на шахте имени Костенко была установлена 100-процентная вина работодателя.

В тот же день в Генпрокуратуре заявили, что были задержаны и водворены в изолятор 7 подозреваемых в необеспечении мер безопасности при добыче угля, что привело к трагедии на шахте.

В начале января глава МЧС Сырым Шарипханов сообщал, что комиссия установила 19 лиц, которые могут быть виновными в трагедии. Позже стало известно, что подозреваемыми по делу о гибели шахтеров проходят 9 человек.