ЧП на шахте в Караганде: Генпрокуратура начала расследование

Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту ЧП на шахте имени Костенко в Караганде, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

"По факту возгорания на шахте имени Костенко в Карагандинской области, случившегося минувшей ночью, начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (277 ч.3 Уголовного кодекса).

Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которых включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС", – говорится в сообщении в официальном Телеграм-канале Генпрокуратуры Казахстана.

Сообщается, что на месте координируют работу следствия первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев.

Отметим, что согласно статье 277 Уголовного кодекса РК, нарушение правил безопасности ведения горных или строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

При этом то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если же в результате несоблюдения правил безопасности погибли двое или более человек, тогда такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек, потом сообщалось, что погибли 11. Позднее стало известно о гибели еще 5 человек. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

После ЧП сегодня утром министр Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте. Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".