АМТ потерял миллиард долларов после ЧП на шахте в Караганде, заявил глава Минпрома

Министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева на брифинге правительства спросили, какая ответственность ждет руководство АМТ после ЧП на шахте, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы знаете, что "АрселорМиттал" - головная компания, которая торгуется на рынке - уже понесла достаточно большие потери в результате этого. В первую очередь, я бы хотел сказать, что на котировках в понедельник реализация компании упала на 5,5%. Она снизилась с 21 млрд до 20 млрд долларов, то есть "Арселлор" потерял уже как минимум 1 млрд долларов на фоне того, что сейчас происходит.

Это связано, в первую очередь, с трагедией в Казахстане. Поэтому, если мы говорим о том, что должен нести ответственность, экономическая ответственность уже началась", - заявил Шарлапаев.

Касательно ответственности за ЧП на шахте в Карагандинской области, министр добавил, что здесь нужно исходить как из законодательства Казахстана, так и из международного права.

"И в данном случае, я уверен, что у нас есть компетентные органы, которые с этим вопросом будут разбираться и вести соответствующее расследование, доведут до результатов в соответствии с законодательством Казахстана", - добавил Шарлапаев.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Ранее в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. В воскресенье Басин заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Сегодня Алихан Смаилов высказался об ответственности руководства АМТ за ЧП на шахте. По его словам, их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет.

А глава министерства промышленности и строительства рассказал, кто придет на место инвестора в "АрселорМиттал" вместо бизнесмена Лакшми Миталла. По его словам, правительство не рассматривает никаких иностранных инвесторов после перехода права собственности в пользу Республики Казахстан.

Также Канат Шарлапаев заявил, что после перехода "АрселорМиталл Темиртау" в собственность РК использовать его прежнее название будет нельзя.