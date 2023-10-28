"Взрывная волна была на 2 км": почему так много жертв ЧП на шахте в Караганде
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Подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский, передает Kazinform.
Геннадий Силинский озвучил подробности момента ЧП на шахте, а также ответил на вопрос о том, почему авария привела к большому количеству жертв.
"Взрывная волна была на 2 км. Проверка на данной шахте проводилась с 9 октября, до 30 октября должна была быть. Более 200 нарушении было по результатам предыдущий проверок. Основное нарушение – некачественный контроль загазованности. Должного контроля не было в этой части", – рассказал он.
ЧП на шахте имени Костенко в Караганде
Сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.
Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.
Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.
"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – заявил ранее президент.
Завтра в Казахстане объявлен день траура.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2042972-vzryvnaya-volna-byla-na-2-km-pochemu-tak-mnogo-zhertv-chp-na-shahte-v-karagande-obyasnili-v-akimate/