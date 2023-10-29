Вадим Басин сделал заявление после поручения Токаева

Вадим Басин, которому президент поручил возглавить АО "АрселорМиттал Темиртау", высказался об обязательствах перед сотрудниками компании, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат области.

Как отметил Басин, смена собственника "АрселорМиттал Темиртау" никоим образом не отразится на обязательствах перед работниками. Будут сохранены условия оплаты, социальные гарантии. На шахтах первым делом сосредоточатся на повышении безопасности труда.

"Вчера глава государства на встрече с родственниками погибших и пострадавших шахтеров объявил о том, что прекращаются отношения с инвестором по проблемным активам компании. При этом было особо отмечено, и об этом надо сразу сказать всему коллективу компании: никаких изменений условий работы, оплаты, социальных гарантий не последует. Останутся те же самые условия, которые будут пересматриваться только с точки зрения их улучшения. Это необходимое условие для того, чтобы компания работала дальше и была социально ответственной. Ни один член коллектива не будет уволен, ни у одного члена коллектива не будут ухудшены права", – отметил Басин.

Он заявил, что на шахтах компании первым делом займутся повышением безопасности труда и обновлением основных фондов.

Сейчас, по информации акимата Карагандинской области, оказывается психологическая помощь родным и близким погибших шахтеров. Работают профессиональные психологи.

Действует горячая линия:

в Караганде: (+7-7212) 51-72-23 (ДЧС), (+7-7212) 49-72-70 ("АрселорМиттал Темиртау");

в Астане – (+7-7172) 70-41-08.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

Напомним, после субботнего ЧП на карагандинской шахте Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Позже в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В обед стало известно, что Токаев лично прибыл на место ЧП в Карагандинскую область. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину.

ЧП на шахте имени Костенко

Минувшей ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве.

Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека. Сейчас под землей все еще остаются 10 шахтеров – они считаются без вести пропавшими. Как отмечали в МЧС, шансы найти их живыми очень малы.

Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура. Статья, которая фигурирует в деле, – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (ч. 3 ст. 277).

В субботу вечером президент, прибыв в регион, провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После ЧП, отметим, на сутки приостановили работу все шахты "АрселорМиттал Темиртау". А 29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.