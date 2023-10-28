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30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил прекратить сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау" после ЧП на шахте

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", – говорится в официальном Телеграм-канале Акорды.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Напомним, минувшей ночью взрыв произошел на шахте имени Костенко в Караганде, ранее сообщалось о гибели 7 человек, потом сообщалось, что погибли 11. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров.

После ЧП сегодня утром министр Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Другие происшествия на предприятиях АМТ

Напомним, 17 августа этого года произошла авария на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиталл Темиртау". Погибли 5 человек. При этом всего в момент аварии в шахте находилось 227 человек, 16 из которых получили вред здоровью.

В ночь на 3 ноября 2022 года в Карагандинской области на шахте имени Ленина случился выброс газа. Предварительно сообщалось, что в результате ЧП погибли четыре человека. Еще четверых госпитализировали в больницу.

7 ноября 2021 года похожая трагедия случилась на шахте "Абайская" в Карагандинской области из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое получили сильное отравление. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042919-tokaev-poruchil-prekratit-investitsionnoe-sotrudnichestvo-s-arselormittaltemirtau/

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