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Токаев приехал в Карагандинскую область, где произошла трагедия на шахте

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении Телеграм-канале Акорды.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Минувшей ночью произошел взрыв на шахте имени Костенко в Караганде. Как сообщали в акимате области, на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров. К настоящему времени обнаружены тела 21 человека, еще 23 шахтера остаются под землей.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших.

После ЧП сегодня утром министр по ЧС Сырым Шарипханов выехал в Караганду. По информации МЧС, был введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

В связи с ЧП на шахте в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии.

Генпрокуратура Казахстана начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Между тем Министерство здравоохранения отправило в Караганду для оказания консультативной помощи пострадавшим группу высококлассных врачей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042932-tokaev-priehal-v-karagandinskuyu-oblast-na-mesto-tragedii-na-shahte/

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